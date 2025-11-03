«الأعلى للدولة» يدعو مجلس النواب لحسم موقفه بشأن المناصب السيادية

عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الاثنين، جلسته العامة رقم (110) في مقره بالعاصمة طرابلس، برئاسة الدكتور محمد تكالة وبحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز.

واستعرضت الجلسة مجموعة من القضايا المهمة، أبرزها نتائج عمل لجنة المناصب السيادية، ومتابعة تنفيذ اتفاق اللجنة بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

كما تم بحث تداعيات استحداث المحكمة الدستورية دون سند قانوني، وما يترتب على مخرجاتها من آثار قانونية.

وفي ختام الجلسة، دعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب إلى حسم موقفه خلال أسبوعين فيما يتعلق بتسمية المرشحين للمناصب السيادية، وبالأخص ما تم الاتفاق عليه بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وشدد على ضرورة الإسراع في حسم هذه الملفات من أجل المصلحة الوطنية العليا.

كما أكّد المجلس على عدم الاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية المستحدثة، مشيرًا إلى أنها تفتقر إلى الشرعية القانونية، ودعا كافة الجهات والمؤسسات السيادية والتنفيذية إلى عدم ترتيب أي آثار قانونية أو عملية على مخرجاتها.