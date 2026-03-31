«الأعلى للدولة» يقرّ تشكيل لجان لمتابعة ملفات الفساد

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبر منشور رسمي، انعقاد الاجتماع الدوري لمكتب رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وبحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز.

ووفقًا للمجلس الأعلى للدولة، تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، في ظل التحديات التي تشهدها ليبيا على مختلف المستويات، حيث جرى بحث تطورات المشهد العام وانعكاساته على مسار الاستقرار.

كما استعرض المجتمعون تقارير تتعلق بملفات الفساد، ضمن مساعي المجلس لتعزيز الرقابة ومتابعة القضايا ذات الصلة، إذ خلص الاجتماع إلى تشكيل عدد من اللجان المختصة لمتابعة هذه الملفات، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع التحضيرات الجارية لعقد جلسة المجلس المقبلة، بما يشمل جدول الأعمال والملفات المطروحة للنقاش، إلى جانب متابعة وإنجاز الأعمال الإدارية المرتبطة بديوان المجلس، بما يضمن سير العمل المؤسسي بكفاءة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، لمتابعة تطورات المشهد الليبي، وتعزيز دور المجلس في القضايا السياسية والرقابية، خاصة في ظل استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المؤسسي والاقتصادي في البلاد.