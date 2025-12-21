«الأعلى للدولة» يواصل تعزيز الأمن القومي

عقدت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعها، بمقر المجلس، برئاسة جمال أبوسهمين رئيس اللجنة، وبحضور منى كوكلة مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة، إلى جانب عادل عبدالكافي مستشار اللجنة.

وتناول الاجتماع مراجعة البريد الوارد وبحث ما يستلزمه من إجراءات وتوصيات، كما ناقشت اللجنة الملفات السابقة المدرجة ضمن اختصاصها، وتابعت تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة، مع التركيز على تقييم سير العمل الحالي.

كما استعرضت اللجنة أبرز التحديات التي تواجه سير أعمالها، وناقشت سبل معالجتها ضمن الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة، بما يضمن دعم الأمن القومي وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار في القضايا المطروحة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المجلس الأعلى للدولة لتعزيز الأمن القومي ومتابعة تنفيذ الخطط والسياسات المتعلقة بالاستقرار الوطني، مع التركيز على التقييم الدوري للملفات والقرارات لضمان التنفيذ الفعّال ومواكبة المستجدات المحلية والإقليمية.