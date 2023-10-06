الأعلى للدولة يُؤكد دعمه لاتحاد المغرب العربي

أكد المجلس الأعلى للدولة، دعمه لاتحاد المغرب العربي، واستعداد رئاسة المجلس لبذل جهودها، بالتعاون مع الجهات المختصة، للبحث عن حلول للعوائق التي تواجه الاتحاد تجسيداً للإرادة السياسية لدول المغرب العربي.

جاء ذلك خلال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد، والوفد المرافق له، مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش وأعضاء الأمانة العامة، وذلك بمقر الاتحاد في العاصمة المغربية الرباط، على هامش زيارة يُجريها وفد من المجلس إلى المملكة المغربية.

وتناول اللقاء كل الأمور ذات العلاقة التي تخص شؤون الاتحاد باعتبار أن ليبيا هي الرئيس الحالي للاتحاد المغاربي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة.

يُذكر أن آخر قمة عُقِدت على مستوى قادة دول المغرب العربي كانت عام 1994 في تونس، بسبب ما واجهه اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه من عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية.

يُشار إلى أن اتحاد المغرب العربي وهو منظمة إقليمية تأسس عام 1989، بمدينة مراكش في المملكة المغربية، ويتألف من 5 دول تقع بالجزء الغربي من العالم العربي وهي (الجزائر والمغرب، وتونس، وليبيا، وموريتانيا).