الأعلى للدولة يُطالب النوّاب والحكومة بدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة” خطابين إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، يطالب فيه بدعم الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وطلب تكالة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لبلورة جهد عربي وإسلامي مشترك تجاه هذا الموقف.

وكانت دولة جنوب إفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لمحاسبتها على الجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة.

الإثنين، 08 يناير 2024 السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور "محمد تكالة" يوجه خطابين إلى كل من السيد رئيس المجلس… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الاثنين، ٨ يناير ٢٠٢٤