الأمراض تحصد أرواح المئات من اليمنيين

في ظل تفاقم حالة الانهيار التي يعانيها القطاع الصحي في اليمن، تواصل الأمراض المتفشية، حصد أرواح المئات من اليمنيين.

وأعلنت “منظمة الصحة العالمية”، “وفاة 990 يمنيًّا، بسبب “تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات”،.

وأشارت الأمم المتحدة قبل أسابيع، “إلى وفاة قرابة 700 شخص، يشتبه إصابته بمرض، وسجلت المنظمة الدولية، منذ تفشي موجة الكوليرا الجديدة التي بدأت في مارس الماضي، وفاة 710 حالات مشتبه في إصابتها بالمرض، من بين 204 آلاف إصابة مبلغ عنها، حتى نهاية سبتمبر المنصرم”.

وأشارت “إلى وفاة 280 حالة أخرى، يشتبه في إصابتها بمرض الحصبة، من بين 33 ألف حالة تم الإبلاغ عن إصابتها، منذ مطلع العام الجاري”.

وقالت المنظمة، إن “اليمن يواجه تفشيًّا للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاحات (النمط الثاني) والإسهال المائي الحاد والكوليرا والحصبة والدفتيريا والملاريا وحمى الضنك”.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أعلن الشهر الماضي، “وفاة 680 شخصًا اشتُبه في إصابتهم بالكوليرا”.