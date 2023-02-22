الأمريكية للتنمية تُؤكد دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا

التقى أعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأربعاء، بديوان المفوضية في طرابلس، مع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون كارديناس، ونائبه ناثان بارك.

وأفاد الموقع الرسمي للمفوضية، بأن هذه الزيارة الأولى للوفد، تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، للوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وللاستفسار عن نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوكالة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات لتعزيز مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات القادمة.

ورافق أعضاء مجلس المفوضية الضيوف في جولة تفقدية داخل مقر المفوضية، اطلعوا خلالها على تجهيزات ومرافق المركز الإعلامي ومخازن المفوضية.

وفي ختام الجولة أشاد الوفد بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكدين أن الدعم الدولي لهذه الجهود مستمر وصولاً لإنجاز الانتخابات في ليبيا.