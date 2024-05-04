الأمطار الغزيرة تودي بحياة 4 من فريق لتسلق الجبال في العراق

لقي 4 أشخاص من فريق لتسلق الجبال حتفهم، الجمعة، في السليمانية، في شمال العراق، جراء فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون.

وقال رؤوف كمال، قائمقام منطقة قرداغ (40 كيلومتراً جنوب السليمانية)، لوكالة الصحافة الفرنسية: «غرق 4 أشخاص من فريق لتسلق الجبال مكون من 12 شخصاً في قرية أواسبي» في قرداغ.

وأكد آرام علي، المتحدث باسم الدفاع المدني في السليمانية، الحصيلة، قائلاً إن 8 متسلقين آخرين نجوا من الحادث في جنوب السليمانية، ثانية مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي. ولفت أنه تم توجيه تحذير أمس بأن الطقس غير مناسب، ولا يجوز السفر إلى هذه الأماكن، وخاصة فرق تسلق الجبال.

وتسببت الأمطار الغزيرة غير المعتادة بحدوث فيضانات في مناطق عدة من العراق، خاصة في الشمال، حيث أُغلقت بعض الطرق في أربيل، عاصمة إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية العراقية، عامر الجابري، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الأمطار يفترض أن تبدأ في البلاد مع نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) وتستمر إلى نهاية شهر مارس (آذار).

وأشار إلى أن «نسبة الأمطار التي تساقطت على البلاد خلال هذا العام أفضل من العام الماضي».