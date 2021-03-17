الأمم المتحدة: الحرب في اليمن عادت بكامل قوتها

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، لمجلس الأمن، إن الحرب في اليمن “عادت بكامل قوتها” وسط تجدد المحاولات لحمل طرفي الحرب على الحوار وتحذيرات الأمم المتحدة من أن البلاد تتجه نحو مجاعة واسعة النطاق.

وأبلغ غريفيث المجلس، بأن الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات تزداد سوءا مع هجوم الحوثيين على مأرب آخر معاقل الحكومة اليمنية في الشمال مما يُعرض حياة ملايين المدنيين للخطر.

وأضاف غريفيث: “نشهد أيضا فتح جبهات أخرى في اليمن منها التصعيد العسكري في حجة وتعز والحديدة.. الحرب عادت بكامل قوتها”.