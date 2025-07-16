الأمم المتحدة تؤكد التزامها بتطوير مهارات الشباب في مجالات الاقتصاد

بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، شارك نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، إينيس شوما، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وسفارة جمهورية كوريا ووزارة العمل، في تدشين قسم الاقتصاد الأخضر في المركز الليبي الكوري بطرابلس.

ويهدف هذا القسم الجديد إلى تزويد الشباب الليبيين بالمهارات والمعارف اللازمة للانخراط في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، بما يسهم في إعدادهم لقيادة اقتصاد المستقبل وتعزيز فرص العمل اللائق.

وأكد السيد شوما خلال كلمته أن “المهارات ليست مجرد كفاءات تقنية، بل هي أساس للكرامة، والاندماج، والسلام”، مشددًا على التزام الأمم المتحدة بضمان حصول جميع الشباب في ليبيا على التدريب والفرص التي تمكّنهم من رسم مستقبلهم والمساهمة الفاعلة في تنمية بلادهم.

ويمثل المركز الليبي الكوري نموذجًا ناجحًا لما يمكن تحقيقه من خلال تكامل القيادة الوطنية، والشراكات الدولية، وطموحات الشباب الليبي، ليكون منصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في البلاد.