الأمم المتحدة تدعو للتهدئة بالزاوية وتحذّر: ليبيا على حافة التصعيد

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلق بالغ إزاء التطورات الأمنية المتسارعة في مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها، في ظل تقارير تتحدث عن تصاعد عمليات الحشد العسكري بين التشكيلات المسلحة، وتزايد حوادث الاغتيال، ما يثير مخاوف جدية من انزلاق الأوضاع نحو موجة جديدة من العنف.

وأكدت البعثة أن استمرار التنافس بين الجماعات المسلحة على النفوذ والسيطرة، إلى جانب السعي للتمركز في مناطق استراتيجية والوصول إلى موارد الدولة، لا يزال يشكل أحد أبرز العوامل التي تقوض الاستقرار في البلاد، وتضعف مؤسسات الدولة، وتغذي الإفلات من العقاب، الأمر الذي يعرقل أي تقدم نحو مسار سلام مستدام.

وشددت البعثة على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين والامتناع عن استخدام الأحياء السكنية لأغراض عسكرية، محذرة من أن أي تصعيد إضافي ستكون له تبعات خطيرة على السكان المحليين، الذين يعيشون بالفعل تحت ضغط أمني متزايد.

كما دعت إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جرائم القتل غير القانوني وحوادث الاغتيال وأعمال الترهيب، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يجب أن يتوقف، وأن المسؤولين عن هذه الانتهاكات يجب أن يُحاسبوا وفقًا للقانون وبإجراءات عادلة.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وجهت البعثة نداءً عاجلًا إلى جميع الأطراف بضرورة ضبط النفس ووقف أي خطوات من شأنها تأجيج الوضع الأمني، معتبرة أن هذه المناسبة الدينية تمثل فرصة مهمة لخفض التوتر وفتح المجال أمام المصالحة والحوار، وتقديم مصلحة المدنيين على أي اعتبارات أخرى.

واختتمت بعثة الأمم المتحدة بيانها بالتأكيد على استمرار دعمها لكل الجهود المحلية والدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في الزاوية وتعزيز الاستقرار في ليبيا، مع استعدادها لتقديم مساعيها الحميدة لتقريب وجهات النظر ومنع انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف.