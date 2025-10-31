الأمم المتحدة تدين الضربات الأمريكية على «سفن الكاريبي»: غير مقبولة

أفادت مصادر أمريكية لصحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس دونالد ترامب حددت أهدافاً محتملة في فنزويلا تشمل منشآت عسكرية يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، في تصعيد كبير يعكس سياسة واشنطن الرامية إلى الضغط على النظام الفنزويلي.

وأوضح المسؤولون أن أي ضربات جوية محتملة تهدف إلى إرسال رسالة واضحة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مفادها أن “الوقت حان للتنحي”.

وأضافوا أن الحملة الجوية قد تركز على مواقع تعتبر نقاط التقاء بين عصابات المخدرات ونظام مادورو، في إطار جهود ترامب لزعزعة استقرار النظام.

في السياق، أدان رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة على سفن يُزعم أنها تنقل مخدرات غير قانونية من أمريكا الجنوبية، واصفًا هذه العمليات بأنها “غير مقبولة”، ومطالبًا بوقفها فورًا وإجراء تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، خلال إحاطة صحفية في جنيف اليوم الجمعة، إن أكثر من 60 شخصًا لقوا حتفهم منذ مطلع سبتمبر في سلسلة ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الغربية.

وأضافت شامداساني أن هذه العمليات “تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتكلفتها البشرية المتزايدة غير مقبولة على الإطلاق”، مشددة على أن مكافحة تهريب المخدرات يجب أن تظل ضمن إطار إنفاذ القانون مع الالتزام بالحدود الصارمة لاستخدام القوة المميتة.

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات ضد سفن يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، بأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب. وقال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيت، إن القوات الأمريكية نفذت ضربة حركية قاتلة ضد سفينة في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من تجار المخدرات، بعد التأكد من تورط السفينة في عمليات تهريب كبيرة.

كما أقرت واشنطن بتنفيذ 14 هجومًا خلال الأسابيع الماضية في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل 58 شخصًا، إضافة إلى عمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية باستخدام وكالة الاستخبارات المركزية (CIA).

من جانبه، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده اعترضت ثلاث طائرات يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، وتدمير معسكرين يديرهما ما وصفهم بـ”تجار مخدرات إرهابيين كولومبيين” في منطقة الأمازون جنوب البلاد، ويتهم مادورو الولايات المتحدة باستخدام ملف المخدرات ذريعة للتدخل في شؤون فنزويلا وفرض تغيير في النظام والسيطرة على موارد النفط، بينما تتهم واشنطن مادورو بقيادة “كارتل مخدرات”.