الأمم المتحدة ترحب بنجاح عملية الاقتراع في 16 بلدية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باكتمال عملية الاقتراع بنجاح في 16 بلدية في شرق ووسط وجنوب ليبيا.

وأشادت البعثة بجميع الناخبين على التزامهم بالعملية الديمقراطية، مما يظهر في نسبة المشاركة الأولية التي بلغت 68% كما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس.

كما عبرت البعثة عن ارتياحها لسير يوم الانتخابات بسلام ودون وقوع أي حوادث أمنية.

وفي سياق متصل، دعت البعثة الأطراف المعنية إلى مراعاة نزاهة العملية الانتخابية، وأكدت على ضرورة إتاحة الفرصة للمفوضية لإتمام عملية فرز الأصوات ونشر النتائج الأولية بشفافية كاملة.