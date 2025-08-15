الأمم المتحدة تشارك الشباب في رسم خارطة الطريق السياسية

شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، في اجتماع مع أكثر من أربعين شابًا نظمه منتدى حوار الشباب في طرابلس، ضمن فعاليات يوم الشباب الدولي، لمناقشة العملية السياسية في البلاد.

وحضر الاجتماع قيادات شابة من مختلف مناطق ليبيا، حيث أتيحت لهم فرصة التعبير عن مخاوفهم وأفكارهم بشأن خارطة الطريق السياسية، والتباحث مباشرة مع تيتيه حول كيفية تضمين أصوات الشباب في المرحلة المقبلة من العملية السياسية.

وقالت تيتيه خلال اللقاء: «لا بد أن يكون للشباب الليبي رأي في مستقبله». وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أجرت مشاورات مع مختلف شرائح المجتمع الليبي لاستطلاع آرائهم حول أفضل الخيارات السياسية، مع تخصيص مسار خاص بالشباب، حيث أكمل أكثر من 22,000 شخص استطلاع الرأي عبر الإنترنت، وأُجريت مشاورات مع 2,500 شخص آخرين حضوريًا أو عن بعد.

وأكدت تيتيه أن العديد من الليبيين، بمن فيهم الشباب، أشاروا إلى فقدان الثقة في المؤسسات المحلية، مشددة على ضرورة التركيز على المهام الأساسية لإجراء الانتخابات وإعادة الشعب الليبي إلى صميم العملية السياسية.