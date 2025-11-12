الأمم المتحدة تطلق حواراً وطنياً شاملاً في ليبيا.. صوتك يصنع المستقبل!

أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) مبادرة للحوار المهيكل تهدف إلى جمع آراء ومساهمات الليبيين حول القضايا الوطنية الأساسية.

وبدأت البعثة يوم 27 أكتوبر جلسة حوار مباشر عبر الإنترنت مع نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، لتوسيع المشاركة خصوصًا لمن لم يتمكنوا من الحضور.

كما أطلقت البعثة استطلاعًا إلكترونيًا متاحًا حتى 22 نوفمبر لجمع آرائهم وتحليلها، لتضمينها في تقرير يُعرض على طاولة الحوار المهيكل بهدف إثراء برنامج العمل.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه: “إشراك جميع الأصوات من داخل ليبيا وخارجها أمر أساسي لضمان أن يعالج الحوار القضايا الواقعية التي تؤثر على حياة الليبيين اليومية وتطلعاتهم لمستقبل أفضل”.

