الأمم المتحدة تطلق «فريق الشباب الاستشاري» في ليبيا

أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتقى تعريفياً لفريق الشباب الاستشاري، خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 30 أبريل 2026 في العاصمة طرابلس، بمشاركة شابات وشبان من مختلف مناطق البلاد.

ويأتي هذا الملتقى في إطار بدء الدورة الاستشارية للفريق، حيث يهدف إلى توضيح الأدوار والمسؤوليات وآليات العمل، إلى جانب ترسيخ القيم التي تقوم عليها المشاركة الشبابية الفاعلة والأخلاقية داخل منظومة الأمم المتحدة.

ويُعد فريق الشباب الاستشاري منصة تشاورية أُنشئت ضمن إطار عمل الأمم المتحدة في ليبيا، وتعمل على تقديم رؤى شبابية مستقلة ومنظمة، تسهم في دعم التحليل وتعزيز جهود المناصرة وتطوير البرامج ذات الصلة بالشباب.

ويضم الفريق شابات وشباناً من مختلف أنحاء ليبيا، بما يضمن تمثيلاً واسعاً للتجارب والأفكار والأولويات الشبابية في مختلف المناطق، بما فيها الغرب والشرق والجنوب.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن دور الفريق يتركز على تقديم مشورة مستقلة وغير ملزمة، من خلال الحوار والمشاورات والمساهمات المكتوبة والشفوية، بما يثري عمل الأمم المتحدة في القضايا المرتبطة بالشباب في ليبيا.

وأكدت البعثة أن أعضاء الفريق لا يمثلون الأمم المتحدة ولا يتحدثون باسمها، كما أنهم لا يُعدّون موظفين أو متعاقدين معها، بل يشاركون بصفتهم استشاريين مستقلين ضمن إطار تطوعي.

وشددت على أن فريق الشباب الاستشاري ليس منظمة شبابية ولا جهة لصنع القرار، بل آلية تشاورية تهدف إلى إيصال أصوات الشباب بطريقة منظمة ومسؤولة تتماشى مع معايير الأمم المتحدة.

ويستند عمل الفريق إلى مجموعة من القيم الأساسية، تشمل السلوك المهني، والمسؤولية، والشفافية، وحماية البيانات، والوقاية من الاستغلال والانتهاك، بما يضمن سلامة المشاركين والحفاظ على نزاهة العمل.

ويتألف فريق عام 2026–2027 من 12 عضواً من خلفيات مهنية ومجتمعية متنوعة، تشمل القيادة الشبابية، وبناء السلام، والتعليم، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل المجتمعي والاتصال.

وانطلقت أعمال الدورة الحالية عبر برنامج تعريفي حضوري في طرابلس خلال أبريل 2026، ليشكل بداية رسمية لمرحلة العمل الاستشاري الجديدة.

وتوضح الأمم المتحدة أن الفريق يساهم في تعزيز إدماج الشباب في تصميم البرامج والمبادرات، وتطوير التحليل المتعلق بالقضايا الشبابية، ودعم بناء روابط بين شبكات الشباب في مختلف أنحاء ليبيا.

ويأتي هذا المشروع في إطار التزام الأمم المتحدة بتعزيز مشاركة الشباب في عمليات السلام والتنمية، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن رقم 2250 الصادر عام 2015، الذي يدعو إلى توسيع دور الشباب في قضايا الأمن والسلام.

هذا وتعمل الأمم المتحدة في ليبيا على توسيع مشاركة الشباب في عمليات الاستشارات وصنع السياسات غير المباشرة، عبر منصات تشاركية تهدف إلى دمج وجهات نظر الشباب في قضايا التنمية والسلام.

ويأتي فريق الشباب الاستشاري كإحدى هذه الأدوات التي تركز على بناء جسور بين المؤسسات الدولية والشباب الليبي في مختلف المناطق.