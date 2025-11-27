الأمم المتحدة تطلق «مؤتمر الموردين» الأول في ليبيا

افتتحت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، المؤتمر الأول للموردين الذي تنظمه الأمم المتحدة في طرابلس، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج.

وأشادت ريتشاردسون بقدرة القطاع الخاص الليبي على الصمود، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكنها أكدت أن حالة عدم الاستقرار والهياكل المؤسسية المجزأة لا تزال تمثل قيودًا رئيسية أمام تطور هذا القطاع.

وشددت على أن تعزيز الشراكات، وتحسين الأوضاع المالية، وتوسيع نطاق عمليات الشراء العادلة والشفافة، تمثل عناصر أساسية لفتح آفاق جديدة أمام الشركات الليبية على المستويين المحلي والدولي، ولتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص في ليبيا.

ويعكس هذا المؤتمر اهتمام الأمم المتحدة بدعم القطاع الخاص الليبي، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني.

ويأتي الحدث في ظل تحديات كبيرة تشمل حالة عدم الاستقرار والهياكل المؤسسية المجزأة، ما يعوق نمو القطاع الخاص واندماجه في الأسواق الدولية.

ويهدف المؤتمر إلى خلق فرص أكبر للتعاون مع الأمم المتحدة، وتعزيز الشراء العادل، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية.