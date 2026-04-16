«الأمم المتحدة» تكشف مستجدات شاملة حول الوضع في ليبيا

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي، ضمن إحاطة رسمية صادرة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تناول فيه أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 28 نوفمبر 2025 إلى 31 مارس 2026.

كما شمل التقرير عرضًا موسعًا للوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان داخل ليبيا، إضافة إلى استعراض الأنشطة التي نفذتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة ذاتها.

ووفق ما ورد في الوثيقة الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة، مجلس الأمن (S/2026/281) بتاريخ 6 أبريل 2026، فإن التقرير يأتي تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويهدف إلى متابعة مسار الأوضاع في ليبيا في سياق الجهود الأممية المستمرة.

وأشار التقرير إلى استمرار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دفع جهودها نحو تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام لليبيا ورئيسة البعثة في أغسطس 2025، والتي تستهدف توحيد المؤسسات الوطنية، وإجراء انتخابات عامة، وإنهاء المرحلة الانتقالية.

كما أوضح أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لم يحققا تقدمًا ملموسًا في ملفين رئيسيين ضمن الخارطة، وهما إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار الانتخابي.

وبيّن التقرير أنه في 28 نوفمبر، وبجهود تيسير من البعثة، توصل أعضاء اللجان المختصة في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق بشأن آلية اختيار أعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بحضور ممثلين عن البعثة.

إلا أن الموعد النهائي المحدد لإنجاز عملية الاختيار، والمقرر في 11 ديسمبر، لم يتم الالتزام به.

وفي 29 ديسمبر، صوّت مجلس النواب على تعيين أشخاص لشغل المقاعد الثلاثة الشاغرة في مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في حين أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا رفض فيه هذه الخطوة، معتبرًا أن عملية التصويت شابتها عيوب إجرائية وقانونية، وداعيًا إلى إعادة هيكلة شاملة لمجلس إدارة المفوضية.

ويأتي هذا التقرير في إطار المتابعة الدورية التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن بشأن ليبيا، في ظل استمرار الجهود الدولية لدعم الاستقرار السياسي، ومعالجة الانقسام المؤسساتي، ودفع العملية الانتخابية إلى الأمام.

وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دورها كوسيط وميسر رئيسي بين الأطراف الليبية، ضمن مسار سياسي معقد يهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة منذ سنوات.