الأمم المتحدة: تمكين الشباب أولوية لتعزيز التنمية والاستقرار

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، شاركت في 16 أبريل، إلى جانب رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، في افتتاح ورشة عمل تشاورية تهدف إلى دفع التقدم في إعداد استراتيجية تمكين الشباب في ليبيا، مؤكدة أهمية اعتماد نهج شامل ومنسق بين مختلف القطاعات.

وأوضحت البعثة أن الورشة جمعت وزارة الشباب وعدداً من الجهات الوطنية، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة، حيث شددت ريتشاردسون على ضرورة معالجة معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في عمليات صنع القرار على المستويين المحلي والوطني.

كما جددت الأمم المتحدة، بحسب البعثة، التزامها بدعم إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تقودها الجهات الليبية وتعكس تطلعات الشباب من النساء والرجال، بما يسهم في تعزيز دورهم في التنمية والاستقرار في البلاد.