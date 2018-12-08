الأمم المتحدة تُحذر من تنامي الكراهية والعنصرية ضد الإسلام

حيث عبر غوتيريش عن قلقه العميق إزاء محنة مسلمي الروهنغيا في ميانمار، الذين تعرضوا للقتل والتعذيب والاغتصاب والحرق بصورة ممنهجة”.

وكشف غوتيريش أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948.

كما اعتبر أن الاتفاقية تجسد إرادة جماعية لحماية الناس من الوحشية ومنع تكرار الفظائع التي شهدها العالم. خلال الحرب العالمية الثانية، مضيفاً أن الجماعات المتطرفة العنيفة كتنظيم داعش في العراق استهدفوا بوحشية الشعب الإيزيدي بتهمة بالقتل والاسترقاق الجنسي والاتجار.

وتابع غوتيريش قائلاً:

“يتعين علينا جميعا فرادى وجماعياً، أن نرفض كل محاولة لاستهداف الناس بسبب جنسيتهم أوعرقهم أو دينهم، أو أي شكل آخر من أشكال الهوية”.