«الأمم المتحدة» تُحذر من خطر يهدد 152 مليون طفل حول العالم

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حذر من أزمة عالمية تهدد نحو 152 مليون طفل عامل، داعيا إلى وضع حد لعمالة الأطفال خلال 2021.

وكتب غوتيريش، على “تويتر”، اليوم الأحد 24 يناير: “عمالة الأطفال لا يجب أن يكون لها مكان في عالمنا المعاصر”، مضيفا: “نشعر بالحزن لأن هناك نحو 152 مليون طفل عامل حول العالم”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنهاء عمالة الأطفال في عام 2021، مشيرا إلى أن هناك فرصة لزيادة الجهود المبذولة من أجل إنهاء هذه الأزمة.

ويشير تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفل “اليونيسيف” إلى أن طفل واحد من بين كل 10 أطفال يعد ضمن الأطفال العاملين، مشيرا إلى أن عدد الأطفال العاملين نحو 152 مليون طفل، نصفهم تقريبا يعملون في مهن خطرة.

وأوضح التقرير أن الأطفال العاملين يتعرضون لانتهاكات متنوعة تشمل تهريب البشر والعنف والانتهاكات الجسدية، إضافة إلى العديد من مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان.

وأورد التقرير بعض الحقائق عن عمالة الأطفال، التي تشير إلى أن نسبة هذا الأمر في الدول التي تعاني من الصراعات يزيد بنسبة 50 في المئة عن المعدل العالمي، وأن نصف الأطفال العاملين يواجهون مخاطر كبيرة.

وتابع: “تشير الإحصائيات إلى أن نحو 30 مليون شخص يعملون خارج محال إقامتهم وهو ما يعرضهم للعديد من الانتهاكات”. وفق ما ذكرت وكالة “سبوتنيك”.

Child labour should have no place in today's world.



Sadly, it remains a reality for 152 million children.



2021 is the International Year to #EndChildLabour, an opportunity to accelerate efforts to end this harmful practice.https://t.co/PcIX291zRE — António Guterres (@antonioguterres) January 24, 2021