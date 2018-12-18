الأمم المتحدة: 258 مليون مهاجر اضطروا لترك أوطانهم بحثاً عن حياة أفضل

حيث تحتفل الأمم المتحدة في 18 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي للهجرة، وبحسب المعلومات فإن عدد المهاجرين حول العالم زادت بنسبة 49 بالمئة خلال الفترة بين عامي 2000-2017.

هذا وكان عدد المهاجرين 173 مليون مهاجر في عام 2000، وارتفع في عام 2005 إلى 191 مليون شخص، وإلى 222 مليون مهاجر بحلول عام 2015، فيما وصل أعدادهم إلى 258 مليون مهاجر خلال العام الماضي.

من جهة أخرى كان المهاجرون يشكلون 2.9 بالمئة من سكان العالم في عام 1990، وارتفعت النسبة إلى 3.3 بالمئة في عام 2015، ما يعني أن واحد من بين كل 30 شخص حول العالم مهاجر إذا ما تمت مقارنتها بعدد سكان العالم البالغ 7.3 مليار نسمة.

ويُشكل الرجال 52 بالمئة من المهاجرين حول العالم، فيما بلغت نسبة النساء 48 بالمئة، وتتراوح أعمار أغلب المهاجرين بين 30-34 عاما.