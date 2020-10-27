الأمن الأردني يُلاحق شخصًا أساء للإسلام عبر مواقع التواصل

أفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني، بأن وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع شخصا استخدم صفحته الشخصية وصفحات أخرى للإساءة للدين والعقيدة والرموز الإسلامية.

ونقلت وكالات أنباء أردنية عن العقيد عامر السرطاوي قوله، إن “العملية تتم بالتنسيق مع المدعي العام المختص”.

وأضاف: “تم تحديد هوية الشخص والبحث جارٍ عنه لتوديعه للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، فيما جرى وبالطرق الرسمية مخاطبة موقع التواصل الاجتماعي الذي استخدمه ذلك الشخص لاتخاذ الإجراءات بحق تلك الصفحات لمخالفتها وإثارتها للنعرات الدينية والطائفية والإساءة للدين أو العقيدة والرموز الإسلامية”.