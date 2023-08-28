الأمن الداخلي: إدراج «المنقوش» على قوائم منع السفر لحين امتثالها للتحقيق

أعلن جهاز الأمن الداخلي في طرابلس إدراج وزيرة الخارجية الموقوفة والمحالة للتحقيق نجلاء المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر لحين امتثالها للتحقيقات.

ونفى جهاز الأمن الداخلي في بيان له ما تم تداوله بشأن السماح لها بالسفر، موضحا أنّ الوزيرة الموقوفة نجلاء المنقوش لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة الدولي.

وأكّد الجهاز عدم مرور المنقوش عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه، وأنّ كاميرات المراقبة ستوضح ذلك.

وشدد الجهاز على وقوفه صفاً واحد مع تطلعات الشعب الليبي واحترام مشاعره اتجاه كافة القضايا الوطنية والعربية وخاصةً القضية الفلسطينية، مستنكرا جلوس الوزيرة الموقوفة مع نظيرها الإسرائيلي.

وكانت مصادر أكدت لـ«عين ليبيا» وصول ليلة البارحة إلى مدينة إسطنبول التركية طائرة خاصة تقل وزيرة الخارجية المحالة إلى التحقيق، نجلاء المنقوش.

الجدير بالذكر أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أصدر قرارا بإيقاف نجلاء المنقوش احتياطيا عن العمل وإحالتها إلى التحقيق على خلفية لقاء جمعها بوزير خارجية إسرائيل.