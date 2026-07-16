«الأمن السيبراني» على طاولة البرلمان.. تحركات لإعداد تشريعات رقمية متكاملة

عقدت اللجنة المؤقتة المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (115) لسنة 2025، والمكلفة بإجراء دراسة شاملة لجميع القوانين المتعلقة بالاتصالات والفضاء الرقمي والأمن السيبراني والسيادة الرقمية، اجتماعًا في مقر مجلس الأمن القومي بمدينة بنغازي، برئاسة رئيسة اللجنة وعضو مجلس النواب أسماء الخوجة، بحسب ما أعلنه مجلس النواب الليبي.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم وزير الاتصالات والمعلوماتية سالم عبدالله الدرسي، والدكتور هلال هدية المنتصر، والدكتور عمرو عبدالنبي، إلى جانب أمين سر اللجنة حبيب الخرشوفي.

ومن جانب مجلس الأمن القومي، حضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون الإدارية العميد إبريك العلمي، ومدير إدارة تقنية المعلومات الدكتور المبروك سلطان، والأستاذ محمد بزازة من إدارة تقنية المعلومات، والأستاذ يحيى الورشفاني من الإدارة القانونية.

وبحث المجتمعون عددًا من الملفات المتعلقة بالأمن السيبراني والسيادة الرقمية، مع التأكيد على أهمية إعداد وصياغة قانون متكامل للأمن السيبراني يواكب التطورات التقنية، ويعزز حماية الفضاء الرقمي في ليبيا.

كما أكد الاجتماع أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنة المؤقتة ومجلس الأمن القومي في إعداد وصياغة التشريعات الخاصة بالفضاء الرقمي والأمن السيبراني، بما يسهم في حماية البيانات والمعلومات، وترسيخ السيادة الرقمية.

وتأتي أعمال اللجنة في إطار مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بقطاع الاتصالات والتحول الرقمي، بما ينسجم مع التطورات التقنية المتسارعة، ويعزز جاهزية الإطار القانوني لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية البنية الرقمية في ليبيا.