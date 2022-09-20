الأمن والانتخابات وخفض التصعيد.. على طاولة «غوتيريش» و«المنفي»

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي آخر التطورات الوضع في ليبيا.

وتطرق غوتيريش والمنفي في لقائهما على هامش اجتماعات جمعية الأمم المتحدة في نيويورك إلى المأزق السياسي الذي أثر سلبا على الوضع الأمني الهش في البلاد.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أهمية تهدئة التوترات والانخراط في حوار حقيقي لإيجاد طريق توافقي لإجراء الانتخابات، وأثنى غوتيريش على جهود المجلس الرئاسي في المصالحة الوطنية.

وفي سياق متّصل، ترأس الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للامم المتحدة، وذلك رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

زأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة تعزيز آليات العمل المشترك وتنسيق المواقف العربية تجاه أبرز القضايا في المنطقة.