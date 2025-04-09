الأهلي المصري يتألق والترجي التونسي يُودّع دوري أبطال أفريقيا

في ليلة أفريقية مثيرة، نجح النادي الأهلي المصري في حجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه المستحق على الهلال السوداني، في حين ودّع الترجي التونسي البطولة بعد تعادل مخيب أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

الأهلي المصري يؤكد التفوق ويبلغ نصف النهائي بثنائية نظيفة في مجموع اللقاءين

على ملعب “شيخا ولد بيديا” في موريتانيا، واصل الأهلي المصري عروضه القوية، وتمكن من انتزاع فوز ثمين بنتيجة 1-0 على الهلال السوداني في إياب ربع النهائي، وكان الفريق الأحمر قد انتصر في لقاء الذهاب بالقاهرة بالنتيجة ذاتها، ليحسم تأهله بمجموع المباراتين (2-0).

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 37 بعد تمريرة سحرية من بيرسي تاو، ليتابع الكرة بتسديدة أرضية قوية في الزاوية اليمنى.

أداء الأهلي اتسم بالتوازن والهدوء التكتيكي، حيث أغلق المدرب مارسيل كولر المساحات أمام مفاتيح لعب الهلال، مع الاعتماد على المرتدات السريعة التي أرهقت الدفاع السوداني.

الترجي التونسي يودع البطولة بعد تعادل سلبي أمام صن داونز

في المقابل، عاش جمهور الترجي التونسي خيبة أمل كبيرة، بعدما فشل الفريق في تعويض خسارته ذهابًا (0-1) أمام صن داونز، مكتفيًا بالتعادل السلبي في ملعبه “حمادي العقربي”.

رغم سيطرة نسبية من أبناء باب سويقة، إلا أن غياب الفاعلية الهجومية ووجود الحارس ويليامز في قمة تألقه ساهما في خروج الترجي من البطولة، وسط صافرات استهجان من الجماهير الغاضبة.

المدرب ماهر الكنزاري حاول في الشوط الثاني إجراء تغييرات هجومية، لكن الدفاع الجنوب أفريقي بقي صلبًا.

نصف النهائي المرتقب: صدام ناري بين الأهلي وصن داونز

بهذه النتائج، تتجه الأنظار إلى نصف نهائي ناري سيجمع الأهلي المصري مع ماميلودي صن داونز، في تكرار لعدة مواجهات سابقة بين الفريقين. وستُقام مباراة الذهاب في القاهرة، بينما ستكون العودة في جنوب أفريقيا.