الأهلي طرابلس يحسم «ديربي الأشبال» ويتوَّج بطلاً للموسم الثاني توالياً

تُوِّج فريق الأهلي طرابلس بلقب بطولة فئة الأشبال تحت 18 عاماً، بعد فوزه في ديربي قوي ومثير على غريمه بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم مساء الخميس على أرضية ملعب نادي الترسانة بمنطقة سوق الجمعة.

وحسم الأهلي طرابلس المواجهة لصالحه في مباراة اتسمت بالندية والحماس، ليواصل تألقه هذا الموسم ويحقق اللقب للموسم الثاني على التوالي، مؤكداً تفوقه الواضح في مسابقات الفئات السنية على مستوى كرة القدم الليبية.

وشهدت المباراة أجواءً تنافسية كبيرة بين الفريقين، حيث تبادل الطرفان الفرص والضغط الهجومي، قبل أن يتمكن الأهلي طرابلس من ترجمة تفوقه إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف، ليحسم اللقب وسط فرحة كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني، وفق وكالة وال.

ويعكس هذا التتويج استمرار العمل الفني والتنظيمي داخل منظومة الفئات السنية بالنادي، التي باتت تمثل ركيزة أساسية في بناء جيل جديد من اللاعبين القادرين على دعم الفريق الأول خلال السنوات المقبلة.