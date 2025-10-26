الأهلي طرابلس يخرج متعادلاً أمام نهضة بركان في ليلة جماهيرية استثنائية

في أمسية كروية تستحق أن تُسجّل في ذاكرة كرة القدم الليبية، استقبل الأهلي طرابلس ضيفه نهضة بركان المغربي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، وانتهت المواجهة بتعادل إيجابي 1-1 في مباراة اشتعلت حماسة داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

الملعب نفسه كان وكأنه يغلي بالحضور الهائل، نحو 60 ألف مشجع تمكنوا من الدخول إلى مدرجات ملعب طرابلس الدولي، بينما ظل ما يقارب 15 ألف مشجع محتشدين خارج الأسوار، يهتفون ويغنون للفريق رغم عدم قدرتهم على الدخول. مشهد يجسد العشق الخاص الذي يكنه الجمهور الليبي لكرة القدم، ولشعار الأهلي تحديداً.

مديرية أمن طرابلس اضطرت لإصدار بيان عاجل قبيل انطلاق المباراة، طالبت فيه الجماهير بالتوقف عن محاولة الدخول بعدما وصلت الطاقة الاستيعابية للملعب إلى الحد الأقصى، في خطوة هدفت للحفاظ على سلامة الجميع ، من موجة التدافع الكبيرة التي صاحبت رغبة آلاف المشجعين في حضور اللقاء.

أما داخل الملعب، فقد جاءت المباراة مشتعلة عقب شوط أول متوازن، قبل أن ينجح نهضة بركان في تسجيل هدف التقدم منتصف الشوط الثاني.

رد الأهلي لم يتأخر كثيراً، إذ أعاد كريستوفر مابولولو الفرح للمدرجات بهدف التعادل، مما أعاد الأخضر والأبيض إلى المباراة ومنح الفريق الليبي دفعة معنوية هائلة قبل الإياب في المغرب.

رغم النتيجة التي تمنح نهضة بركان أفضلية نسبية بفضل هدف خارج الديار، فإن الأداء الرجولي لأهلي طرابلس واندفاع الجماهير حتى آخر لحظة يبعثان برسالة واضحة مفادها أن بطاقة التأهل ما تزال مفتوحة على مصراعيها.

الإياب في المغرب سيكون صعباً دون شك، لكن الأهلي يمتلك ما يكفي ليقاتل على حلمه الأفريقي، ومع جماهير تقف خلفه بهذا الحجم والعنفوان، الحكاية لم تنتهِ بعد.