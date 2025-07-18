الأهلي طرابلس يُتوج بكأس ليبيا لكرة السلة

في ليلة جميلة من ليالي كرة السلة الليبية، تُوج نادي الأهلي طرابلس ببطولة كأس ليبيا لكرة السلة 2025، بعد تفوقه في الديربي الحاسم على غريمه التقليدي الاتحاد بنتيجة 86–74، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على صالة طرابلس الكبرى ضمن إياب الدور النهائي.

هذا التتويج يأتي بعد فوز الأهلي طرابلس أيضًا في لقاء الذهاب بنتيجة 86–69، ليحسم السلسلة النهائية (Best of 3) بنتيجتين دون الحاجة لمباراة ثالثة، ويضيف الكأس الخامسة لخزانة بطولاته المحلية.

ديربي بدون النكهة الجماهيرية؛ وتفوق أهلاوي منذ البداية

جاءت المباراة وسط غياب تام للأجواء الجماهيرية التي خيمت صمتها على مدرجات الصالة، حيث انحصر توافد أنصار الفريقين فقط في معقل أنديتهم لرؤية معركة كروية منتظرة بين اثنين من أكبر أندية ليبيا، إلا أن الأهلي أظهر شخصية البطل منذ الدقيقة الأولى.

دخل الأهلي المباراة بقوة، وأنهى الربع الأول متقدمًا بفارق مريح (25–15)، بفضل تألق ثلاثي الخط الخلفي في صناعة اللعب والدفاع الضاغط على مفاتيح لعب الاتحاد.

في الربع الثاني، حاول الاتحاد تقليص الفارق، ونجح في تحسين أدائه الدفاعي، لكن الأهلي حافظ على تقدمه لينهي الشوط الأول بنتيجة (42–38).

وبعد العودة من الاستراحة، ضرب الأهلي بقوة من جديد، موسعًا الفارق في الربع الثالث إلى (62–50)، قبل أن يُجهز على طموحات الاتحاد في الربع الأخير، وينهي اللقاء بنتيجة نهائية 86–74.

لقب يُضاف إلى موسم تاريخي

هذا التتويج المحلي يأتي استكمالًا لموسم استثنائي للأهلي طرابلس، بعد أن حقق في يونيو الماضي لقب دوري إفريقيا لكرة السلة (BAL) للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه العريض على بترو دي لواندا الأنغولي في النهائي.

وبذلك يكون الأهلي قد أنهى الموسم بثنائية تاريخية:

• BAL 2025 (بطولة إفريقيا لكرة السلة)

• كأس ليبيا لكرة السلة 2025

احتفالات صاخبة وتهاني رسمية

عقب صافرة النهاية، انطلقت احتفالات كبيرة داخل الصالة، واحتشدت جماهير الأهلي في معقلها بالنادي ، مرددة الهتافات ومشيدة بأداء الفريق.

وتلقى النادي تهاني رسمية من الاتحاد الليبي لكرة السلة وعدد من الأندية والجهات الرياضية، احتفاءً بهذا الإنجاز الوطني.

بهذا التتويج، يسدل الأهلي طرابلس الستار عن موسمه المحلي في الوقت الحالي، ويبعث برسالة قوية لمنافسيه محليًا وقاريًا بأنه في طريقه لبناء حقبة ذهبية في اللعبة.