الأهلي طرابلس يُحمَّل حكومة «الدبيبة» مسؤولية تأجيل السداسي

حمَّل نادي الأهلي طرابلس حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الرياضة مسؤولية تأجيل منافسات الدور السدادسي من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم والتي ستقام في إيطاليا، رافضا ما وصفه بالتخبط وسوء التنظيم.

وقال النادي في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إنه في الوقت الذي كانت تتأهب بعثة النادي للسفر إلى إيطاليا لخوض المنافسات وبعد أن استعد فريقه الأول لكرة القدم لإقامة معسكر خارجي يتفاجئ دون سابق إنذار بخبر تأجيل منافسات الدور السداسي إلى حين إشعار آخر دون أدنى اعتبار للأندية المتنافسة وخطط عمل مدربيها وبرامجها المعدة مسبقا.

وأرجع بيان النادي سبب تأجيل المنافسات إلى اللجان المكلفة والمعنية بتسيير الأمور التنظيمية مشيرا إلى أن هذه اللجان غير مهنية ولا تمت بصلة إلى العمل الإداري والاحترافي وتعد سببا رئيسيا في تدني مستوى الرياضة، بحسب نص البيان.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، تأجيل انطلاق مرحلة سداسي التتويج من الدوري الممتاز، الذي كان من المقرر إقامته يوم الخميس القادم في إيطاليا.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن التأجيل يأتي لعدم جاهزية إقامة الفرق وأمور تنظيمية أخرى لم تكتمل من الجهة المستضيفة للحدث، المقرر إقامته في الأول من يوليو القادم.

وتخوض مرحلة التتويج 6 فرق، هي (الأهلي طرابلس، النصر، الأهلب بنغازي، المدينة والهلال).