الأوان لم يفت.. «دوجاريك»: الأمم المتحدة تشعر بخيبة أمل

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة تشعر بخيبة أمل لعدم توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق بشأن قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.

وأضاف دوجاريك في المؤتمر الصحفي الدوري بنيويورك أنه قد يكون هناك اجتماع آخر خلال الأيام العشر القادمة في إشارة إلى دعوة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لرئيسي مجلسي النواب والدولة للاجتماع خلال 10 أيام للنظر في النقاط العالقة.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنّ الأوان لم يفت بعد للتوصل إلى اتفاق، من أجل الملايين الذين سجلوا للتصويت، وأعرب عن أمله في أن يضع القادة الليبيون أولا وقبل كل شيء مصالح الشعب الليبي على رأس جدول أعمالهم.