الأولى منذ 24 عاما.. الرئيس الفرنسي يزور ألمانيا!

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ 24 عاما.

وبحسب وكالة رويترز، ” تشمل زيارة ماكرون، العاصمة الألمانية برلين ومدينة دريسدن في الشرق ومونستر في الغرب، وتحظى الزيارة بمتابعة واهتمام باعتبارها دلالة على سلامة العلاقات الألمانية الفرنسية التي تحرك عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي”.

وقال يان فرنرت من معهد جاك ديلور في برلين: “هناك توتر في العلاقات الألمانية الفرنسية لكن من أسباب ذلك على وجه التحديد تعاملهما مع بعض القضايا الصعبة”، مشيرا إلى أن “البلدين تطرقا إلى الحاجة إلى توسيع الاتحاد الأوروبي شرقا”، ووفق الوكالة، “من بين نقاط الخلاف بين فرنسا وألمانيا مسألة الدفاع الأوروبي”.

هذا وسيبدأ ماكرون، الزيارة باجتماع في برلين مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وكان آخر رئيس فرنسي يزور ألمانيا، هو جاك شيراك عام 2000.