«الأونروا»: الأمر الإسرائيلي بإخلاء أحياء في غزة يطال ربع مليون فلسطيني  

قال ممثل «منظمة الصحة العالمية» في الأراضي الفلسطينية ريك بيبيركورن، الثلاثاء، إن مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس أصبح خالياً تقريباً بعد فرار العاملين به والمرضى عقب إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر للسكان في المناطق المحيطة بالإخلاء، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز».

ولفت إلى أن «طاقم المستشفى والمرضى قرروا الإخلاء حالياً»، مضيفاً أنه لم يتبق بالمستشفى سوى 3 مرضى. وختم: «نناشد بإنقاذ مستشفى غزة الأوروبي، وألا يتعرض لأضرار».

بدورها، قدّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم (الثلاثاء)، أن الأمر الجديد الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بإخلاء أحياء في خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة يطال نحو ربع مليون شخص، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المتحدثة باسم الوكالة لويز ووتريدج للصحافيين عبر الفيديو من غزة «رأينا ناسًا ينتقلون إلى أماكن أخرى وعائلات تنتقل إلى أماكن أخرى وأشخاصًا بدأوا بحزم أمتعتهم ويحاولون مغادرة هذه المنطقة»، مضيفة أن الوكالة «تقدّر أن نحو 250 ألف شخص تأثروا بهذه الأوامر».