الأونروا: غزة تعرضت لأشد قصف يستهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية

تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حربها على قطاع غزة، التي خلفت أكثر من 149 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء.

في السياق، يتوجه وفد من حركة “حماس” السبت إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أعلن قيادي في الحركة أمس الجمعة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن القيادي في “حماس” باسم نعيم، قوله: “سيتوجه وفد من حماس إلى القاهرة السبت لعقد لقاءات عدة مع المسؤولين المصريين، لمناقشة الأفكار المتعلقة بوقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة”.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” “إن قطاع غزة تعرض خلال العام الماضي لأشد قصف يستهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأضافت “الأونروا” في بيان، بمناسبة “اليوم العالمي لدعم الشعب الفلسطيني” الذي يحل كل عام في الـ29 من نوفمبر: إن “محنة اللاجئين الفلسطينيين تظل أطول أزمة لاجئين لم تحل في العالم”.

وقالت: “بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في القطاع”، وأوضحت أن “قطاع غزة يشهد منذ أكتوبر 2023 أشد قصف استهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية”.

وفي 29 نوفمبر من كل عام، تشهد عدد من دول العالم تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من قبل إسرائيل، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.