الإسكان والتعمير تُناقش خطة «عودة الحياة» في المنطقة الشرقية

عقد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، رفقة وكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد العبدلي، اجتماعاً اليوم الخميس، بديوان الوزارة في طرابلس، مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني، ومدراء الفروع بالمنطقة الشرقية (بنغازي، البيضاء، طبرق، الواحات).

ويأتي الاجتماع بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ضمن مشروع “عودة الحياة” لمشروعات التنمية في شرق ليبيا.

وتم خلال الإجتماع مناقشة برنامج خطة “عودة الحياة” للمشروعات التي أعلن عنها رئيس الحكومة في وقت سابق، ودور المصلحة في تذليل الصعاب التي تواجه الأجهزة والشركات المنفذة فيما يخص استئناف وتفعيل المشروعات وفقاً لخطة التنمية.

كما تطرق الاجتماع للمشاكل والصعوبات التي تعاني منها المصلحة والفروع التابعة لها وإمكانية حلحلتها، فيما قدم الوزير توجيهاته بضرورة فتح مخططات جديدة، ودراسة واستيعاب مشكلة البناء العشوائي وإمكانية معالجتها.