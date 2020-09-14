الإعصار «بوليت» يتجه إلى برمودا وتحذيرات للسكان

قال أحدث تحذير أصدره المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير، إن الإعصار بوليت اقترب أمس الأحد من برمودا بعد أن استجمع قوته فى المحيط الأطلسى ومن المتوقع أن تقترب نواته من الجزيرة صباح اليوم الاثنين.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تقترب نواة الإعصار من الجزيرة صباح اليوم الاثنين وأن “بوليت”، وهو إعصار من الفئة الأولى، يقع على 250 كيلومترا جنوب شرقي برمودا، ويقترب منها بسرعة 21 كيلومترا في الساعة.

ووجه المركز تحذيرا للسكان ونصحهم بالإسراع في استكمال الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات بحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

ولفت إلى أن التنبؤات تشير إلى أن الإعصار قد يضرب برمودا، وهي منطقة بريطانية تتمتع بحكم ذاتي برياح قوية تصل سرعتها إلى 129 كيلومترا في الساعة وتستمر فترة طويلة مع هطول أمطار غزيرة