الإعلان عن خطة تنظيمية لاستجلاب الأطباء الزوار

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني إنها تعتزم خلال المدة القريبة القادمة وضع خطة تنظيمية لاستجلاب الأطباء الزوار.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الثلاثاء أنه سيتم توفير الخدمات للأطباء الزوار من حيث التنقل والإقامة وكافة المصاريف اللوجيستية.

وطالبت وزارة الصحة الشركات العاملة في مجال استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة، وشركات السياحة، والشركات العاملة في مجال الخدمات الطبية، والتي تأنس في نفسها الخبرة والكفاءة تقديم عروضها في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإعلان، في أظرف مغلقة لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة، بمقر الوزارة الكائن خلف مركز طرابلس الطبي.

وأشارت الوزارة أنه لن يعتد بأي عرض بعد المدة المحددة في هذا الاعلان.