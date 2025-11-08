الإغلاق الحكومي الأميركي يستمر: مجلس الشيوخ يرفض مشروع قانون لإنهائه

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، تمرير مشروع قانون كان من شأنه إنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ أكتوبر 2025، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

ووفقاً للتقارير الإعلامية، تم رفض المشروع بتصويت 53 مؤيداً مقابل 43 معارضاً، حيث كان يحتاج المشروع إلى تأييد 60 صوتاً على الأقل لتمريره.

العديد من الديمقراطيين عارضوا المشروع، مشيرين إلى أنه يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض الموظفين الفيدراليين، مما أثار غضبهم.

في سياق متصل، وزير النقل الأمريكي شون دافي أعلن عن تقليص عدد الرحلات الجوية بنسبة 10% في 40 من أكبر المطارات الأمريكية، بسبب نقص حاد في عدد مراقبي الحركة الجوية الذين تأثروا بشكل كبير بالإغلاق الحكومي.

منذ بداية الإغلاق، تأثرت العديد من المؤسسات الفيدرالية، ما أدى إلى توقف العديد من الخدمات باستثناء الخدمات الأساسية مثل الصحة والبريد. كما حذر المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار الإغلاق قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعياً.

من جانب آخر، الرئيس ترامب أشار إلى إمكانية الاستفادة من هذه الأزمة لتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، مما يفتح الباب أمام مزيد من النقاشات السياسية حول تداعيات الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي.

إلغاء أكثر من 1200 رحلة جوية في أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي

ألغت شركات الطيران أكثر من 1200 رحلة جوية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، بعد أن قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص الرحلات الجوية لتخفيف الضغط على مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون بلا أجر بسبب الإغلاق الحكومي المستمر منذ أكثر من 6 أسابيع.

وشملت التخفيضات نحو 40 من المطارات الرئيسية في البلاد، بينها أتلانتا، نيوارك، دنفر، شيكاغو، وهيوستن. وبدأت إجراءات تقليص الرحلات بنسبة 4%، على أن تصل النسبة إلى 10% الأسبوع المقبل إذا لم يُعتمد اتفاق تمويلي جديد لحل أزمة الإغلاق.

وبحسب بيانات موقع “FlightAware”، فقد تم إلغاء 3% من الرحلات، بينما غادرت 94% في مواعيدها المحددة. من بين المطارات الأكثر تضرراً كانت تلك في أتلانتا وشيكاغو ودنفر وفينيكس.

ورغم الأضرار التي لحقت بالحركة الجوية، أكد وزير النقل الأمريكي أن الرحلات الجوية ما زالت آمنة، رغم اعتراف شركات الطيران الكبرى مثل “أمريكان”، “دلتا”، و”ساوث ويست” بإلغاء مئات الرحلات يومياً.

ويأتي هذا القرار وسط أزمة سياسية متصاعدة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الميزانية والرعاية الصحية، بينما يعاني آلاف الموظفين الفيدراليين من العمل بلا أجر أو الإجازة القسرية، مما تسبب في اضطرابات واسعة أثرت بشكل مباشر على المسافرين، هذا بالإضافة إلى تزامن الأزمة مع اقتراب موسم عطلة عيد الشكر، مما يزيد من التوتر والضغوط على قطاع النقل الجوي في البلاد.