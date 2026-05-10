الإفريقي بطلاً لتونس بعد الإطاحة بالترجي

وسط أجواء مشحونة بالتوتر حتى اللحظات الأخيرة، حسم النادي الإفريقي لقب الدوري التونسي لكرة القدم بفوز درامي على غريمه التقليدي الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، في ديربي العاصمة الذي أُقيم، الأحد، على ملعب حمادي العقربي برادس ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وبينما بدت المباراة في طريقها إلى التعادل السلبي، خطف غيث الزعلوني هدف الانتصار في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليشعل مدرجات الإفريقي ويقود فريقه نحو لقب طال انتظاره.

وجاء الفوز في ظروف معقدة بالنسبة للإفريقي، الذي اضطر لإكمال الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد فيليب كينزومبي في الوقت بدل الضائع، غير أن الفريق حافظ على تماسكه حتى صافرة النهاية.

ورفع الإفريقي رصيده إلى 65 نقطة في صدارة الترتيب، ليحصد لقبه الرابع عشر في الدوري، والأول منذ 11 عاماً، منهياً سنوات من الإخفاق المحلي تحت قيادة المدرب المخضرم فوزي البنزرتي.

في المقابل، تجمد رصيد الترجي الرياضي التونسي عند 60 نقطة، ليتلقى حامل اللقب ضربة قاسية أنهت آماله في الاحتفاظ بالبطولة وإضافة اللقب الخامس والثلاثين إلى سجله.