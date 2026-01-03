الإمارات: الحوار هو الطريق الآمن لتجاوز الأزمة اليمنية

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، الأطراف اليمنية إلى تغليب الحكمة ووقف التصعيد القائم، وحل الخلافات عبر الحوار السياسي، محذرة من تداعيات استمرار التوتر على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، عن قلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة في اليمن، وعن أسفها للتصعيد الأمني المتصاعد، مؤكدة ضرورة ضبط النفس والحرص على استتباب الأمن والاستقرار في البلاد.

وشددت الإمارات على أن موقفها ينطلق من حرص راسخ على أمن اليمن واستقراره وازدهاره، مؤكدة أهمية الوقف الفوري للتصعيد، واستبدال لغة المواجهة بلغة الحوار، ومعالجة الخلافات بين اليمنيين عبر التفاهم والتوافق على حلول سياسية مستدامة.

وأوضحت أن النهج المطلوب في هذه المرحلة يجب أن يكون عقلانيًا ومسؤولًا، يضع مصلحة الوطن وأبنائه في مقدمة الأولويات، ويمنح البناء والاستقرار والازدهار أولوية قصوى، بما يضمن الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسك مؤسسات الدولة.

وأكد البيان أن التهدئة والحوار يمثلان السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الراهنة، ويسهمان في ترسيخ الاستقرار في اليمن والمنطقة، وتحقيق تطلعات الشعوب إلى الأمن والتنمية والازدهار.

ويأتي الموقف الإماراتي في وقت يشهد فيه المشهد اليمني توترًا سياسيًا وأمنيًا متصاعدًا، على خلفية الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي، والتطورات الميدانية في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية.