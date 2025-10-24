الإمارات تطلق أكبر مشروع «طاقة متجددة» في العالم

شهد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مراسم وضع حجر الأساس لأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم في أبوظبي، ووفرت وكالة أنباء الإمارات تفاصيل المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين لتوفير واحد غيغاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة بتعرفة منافسة عالمياً.

وأكدت وكالة أنباء الإمارات أن المشروع يُشرف على تطويره وتنفيذه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، ويضم محطة طاقة شمسية بقدرة 5.2 غيغاواط مزوَّدة بنظام بطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة، وهو الأكبر والأكثر تقدماً تقنياً على مستوى العالم.

وأوضح سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة “مصدر”، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة، ويمكّن من إنتاج طاقة نظيفة كحمل أساسي بتعرفة منافسة عالمياً، ويمهد لمعيار عالمي جديد ويعزز مكانة الإمارات الرائدة في الطاقة النظيفة.

وأشار عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، إلى أن المشروع يعكس رؤية الدولة في تعزيز مكانة أبوظبي كنموذج عالمي لتبني حلول الطاقة المستدامة والتكنولوجيا المتطورة، ويمد الطاقة المتجددة بشكل مستمر لدعم النمو الاقتصادي ومرونة المنظومة الوطنية للطاقة، ويدعم القطاعات الحيوية مثل مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي.

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، أن المشروع الأكبر والأكثر طموحاً في مسيرة الشركة يمثل محطة بارزة تدعم جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية في الطاقة النظيفة، ويعالج تحديات تقطع الإمدادات ويمكّن من تلبية الطلب المتزايد من قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، أن المشروع يجسد التزام الدولة بتنفيذ الابتكارات التحويلية، ويؤسس لعصر جديد من الطاقة المستدامة، ويمكّن من تلبية احتياجات قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتقدمة بشكل مستمر وفعال.

وأكدت وكالة أنباء الإمارات أن المشروع سيصل إلى التشغيل في عام 2027 باستثمار يفوق 22 مليار درهم، ويوفر أكثر من 10,000 فرصة عمل، ويسهم في إنشاء منشآت تصنيع جديدة، ويفادي إطلاق نحو 5.7 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وأشارت الوكالة إلى أن المشروع يوظف تقنيات متقدمة تشمل نموذج محطة الطاقة الافتراضية، وتقنية تشكيل الشبكة وقدرات إعادة التشغيل الذاتي، والتنبؤ المعزز بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب نظام ذكي لتوزيع الطاقة، ويمثل نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق عالمية أخرى لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والمتوفرة على مدار الساعة.

وأكدت وكالة أنباء الإمارات أن شركة “مصدر” لديها مشاريع عالمية بارزة في نظم بطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك أول نظام تخزين طاقة مرتبط بمحطة طاقة رياح بحرية عائمة، وتسعى لرفع القدرة الإجمالية لمحفظتها في مجال الطاقة النظيفة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.