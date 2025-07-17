الإمارات تمد جنوب غزة بالماء.. أكبر مشروع لتحلية المياه عبر الحدود المصرية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، عن بدء تنفيذ أكبر مشروع من نوعه لإمداد المياه المحلاة من الجانب المصري إلى جنوب قطاع غزة، ضمن جهودها الإنسانية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني، وذلك عبر عملية “الفارس الشهم 3”.

وجرى الإعلان عن المشروع خلال مؤتمر صحفي في مقر مصلحة مياه بلديات الساحل بمدينة دير البلح، حيث تم الكشف عن إنشاء خط ناقل جديد للمياه بقطر 315 ملم وطول 6.7 كيلومترات، ويربط الخط محطة التحلية التي أنشأتها الإمارات داخل الأراضي المصرية بمناطق النزوح الواقعة بين محافظتي خانيونس ورفح، جنوب قطاع غزة.

ويستهدف المشروع تأمين 15 لتراً من المياه المحلاة يومياً لكل فرد، لما يقارب 600 ألف نسمة من السكان المتضررين، في ظل الدمار الذي طال أكثر من 80% من مرافق المياه جراء الحرب الأخيرة على القطاع.

وقال شريف النيرب، المسؤول الإعلامي لعملية “الفارس الشهم 3” في غزة:

“مشروع خط المياه الجديد ليس مجرد استجابة طارئة لأزمة العطش في غزة، بل هو امتداد لنهج إماراتي ثابت في دعم الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل الظروف الكارثية التي خلّفتها الحرب”.

وأشار النيرب إلى أن الإمارات قدمت دعماً مستمراً لقطاع المياه في غزة خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء محطات تحلية، وتزويد البلديات بصهاريج المياه، وحفر الآبار، وصيانة الشبكات، مؤكداً أن هذا المشروع يُعد خطوة محورية لضمان وصول مياه الشرب إلى المناطق الأكثر تضرراً.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها الإمارات لمساندة قطاع غزة، والتي شملت أيضاً جهوداً لتأمين دخول المساعدات الطبية والغذائية من أبوظبي عبر اتفاقات مع الجانب الإسرائيلي.