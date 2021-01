الإمارات.. تهديدات بضرب برج «خليفة» في دبي بطائرات انتحارية

هددت مجموعة مسلحة عراقية باستهداف برج خليفة في إمارة دبي، من خلال تفجير بطائرات انتحارية مُسيَّرة.

وقالت مجموعة “سايت” الاستخبارية على موقعها، إن “ألوية الوعد الحق” العراقية الموالية لإيران، نشرت دعاية وصور، تظهر محاولة افتراضية لاستهداف برج خليفة بطائرات انتحارية.

Alleged Group Behind Drone in Riyadh Depicts Strike on Burj Khalifa in Dubai https://t.co/cwHnCwKjOK

ويأتي ذلك بعد يومين من هجوم صاروخي، تعرضت له العاصمة السعودية الرياض، وتبنته مجموعة مسلحة موالية لإيران.

وقال تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن الهجوم الذي استهدف الرياض السبت الماضي، أسفر عن وقوع أضرار في مجمع ملكي مهم في الرياض.

وقالت الصحيفة إن الهجوم الذي نفذ بواسطة طائرات مسيرة أو صواريخ، هو الأول الذي يستهدف الرياض منذ نحو سبعة أشهر، وقد تبنت مسؤوليته مجموعة مغمورة تدعى “ألوية وعد الحق”، التي نشرت الدعاية المعادية للإمارات، بحسب ما نقلت قناة “الحرة” الأمريكية.

وإثر تنفيذ الهجوم على الرياض، انتشر بيان منسوب إلى المجموعة المسلحة، على موقع تويتر، توعد بمزيد من الهجمات على السعودية، ومهددا في نفس الوقت بهجمات على مدينة دبي.

A new militant group called "righteous promise brigades” has taken responsibility for the attempted drone attack against #Riyadh, #SaudiArabia/#KSA earlier today. pic.twitter.com/pwysNeGJ5F

