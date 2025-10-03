الإمارات تُعدّل شروط تأشيرات الزيارة.. دخل المستضيف شرط أساسي

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات العربية المتحدة عن إصدار قرار جديد يتضمن تعديلات على شروط وضوابط عدة تأشيرات، بما في ذلك تأشيرة زيارة صديق أو قريب. وفقًا للقرار، سيتم تحديد دخل المستضيف كشرط أساسي لإصدار تأشيرات الزيارة.

وتنص التعديلات على أنه يجب أن يكون دخل المستضيف لا يقل عن 4 آلاف درهم شهريًا إذا كان القادم من الدرجة الأولى من الأقارب، و8 آلاف درهم للدرجة الثانية أو الثالثة، أما في حالة زيارة صديق للمقيم، يشترط أن يكون دخل المستضيف 15 ألف درهم شهريًا.

كما تضمن القرار تحديد جدول المدد وصلاحيات التمديد لتأشيرات الدخول ومدة البقاء المصرح بها، والتي تشمل 6 أنواع من المدد والصلاحيات.

هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز حوكمة الإجراءات، وترسيخ الشفافية والنزاهة، مما يتيح للمستفيدين الحصول على التأشيرات وفقًا لاحتياجاتهم وأهمية التأشيرة بالنسبة للدولة.