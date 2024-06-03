الإمداد الطبي يتسلم شحنة مشغلات المعامل الخاصة بالكشف عن الفيروسات

تسلّمت مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي بالعاصمة طرابلس، شحنة من مشغلات المعامل الخاصة بالكشف عن الفيروسات، قادمة عبر مطار معيتيقة الدولي.

وحسب بيان وزارة الصحة، تواصل مخازن الإدارة العامة للجهاز استلام التوريدات من مختلف بنود الإمداد الطبي، وتسليم مندوبي المؤسسات الصحية بمستوياتها الثلاث، والمنتشرة في مدن ومناطق شرق وغرب وجنوب ووسط البلاد، احتياجات المؤسسات الصحية.

ويأتي ذلك حسب الوزارة، في إطار تنفيذ العطائين المحلي والعام، بما يضمن توفير الأصناف الدوائية وفق احتياجات الدولة الليبية، وذلك تتويجًا لجهود وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في معالجة ملف العطاء العام للدولة المتوقف منذ عام 2009.