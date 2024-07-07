الإمداد الطبي يسلم مركز بنغازي شحنة من المستلزمات

سلم جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية مركز بنغازي الطبي شحنة من المستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية وأدوية التخدير، وأدوية الأورام.

كما سلّم المركز مستشفى الأبيار شحنة من أدوية التخدير وذلك تلبية لكافة احتياجاتهما وبناء على تعليمات مدير عام الجهاز السيد حاتم العريبي، بشأن توفير احتياجات المراكز والمستشفيات وفقاً لخطة الحكومة الليبية لدعم القطاع الصحي بكافة المستشفيات والمراكز الطبية.

وكان الجهاز قد سلم منذ يومين مستشفى تاكنس القروي شحنة من الحقن والمحاليل الوريدية وذلك تلبية لكافة احتياجات المستشفى.