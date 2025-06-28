الإنفاق في ليبيا

يتكلم البعض عن الإنفاق العام في ليبيا ويعتبره سبب في انهيار قيمة الدينار هذه المعلومة المغلوطة التي يتم من خلالها تظليل الرأي العام وقلب الحقائق فالحقيقة غير ما ذكر هؤلاء البشر فانخفاض قيمة الدينار الليبي ناجم عن سوء إدارة الموارد والأموال والقرارات العشوائية غير المدروسة والإصلاحات الاقتصادية المزيفة وهذا مثبت بأطرواحات دكتوراة ومقالات خبراء ومرجعيات ورسائل ماجستير…. إلخ، وكذلك واقع ملموس يشاهده الناس على أرض الواقع.

فالإنفاق على مشاريع التنمية المتوقفة والصيانة وإقامة مشاريع تنموية جديدة لها منافع وتحرك عجلة الاقتصاد وتفتح أفق جديده وفرص عمل ليس كما يدعي البعض الذي يريد سياسة الانكماش والاحتكار وعدم الإنفاق على مشاريع التنمية المتوقفة وإقامة مشاريع جديدة لكي يهيمن على مدخول البلد ويحتكره لصفقاته فقط فليس من الشرط في الإدارة المالية المعاصرة الإنفاق يساوي الإيراد فالإنفاق يكون مخطط هادف لتحقيق أهداف وقتيه ومستقبلية من أجل خلق النمو والتنمية وكسر الاحتكار.

فالدولة الليبية ليست دولة شحيحة الموارد والأموال بالإضافة إلى اختلاف التفكير الآن وتطور الإدارة المالية الحديثة تستطيع الدولة الليبية الإنفاق بكافة الوسائل المستخدمة في الإدارة المالية كتمويل واستثمار بكافة الطرق دون الحاجة إلى تخفيض قيمة الدينار كما يروج ويظلل البعض فالمركز المالي للدولة جيد جدا، والموارد المتاحة متوفرة تحتاج إلى حسن إدارة وعناصر كفوءة للقيادة فقط فالتمويل والاستثمار في الإدارة المالية وإدارة الأموال وصل إلى مراحل تفوق تفكير هؤلاء البشر الذي هدفهم تحقيق مكاسب دونية ضيقة وضرب صفقات على حساب زيادة الفقر في المجتمع الليبي وإهدار الأموال والموارد.

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