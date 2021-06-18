الإيرانيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد

توجه الناخبون الإيرانيون، اليوم الجمعة، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد من بين 4 مرشحين لخلافة حسن روحاني.

وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن إبراهيم رئيسي، رجل الدين الشيعي المحافظ، الذي يرأس القضاء، هو المرشح الأوفر حظا بشكل واضح.

كما يعتبر محافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي منافسه الرئيسي، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وبدأ الاقتراع عند الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، ويستمر حتى منتصف الليل، مع إمكانية تمديده حتى الساعة الثانية فجرا.

وعملت وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا على إطالة ساعات الاقتراع للحد من أي ازدحام في المراكز الانتخابية كإجراء احترازي ضد الجائحة.

وسيجري الاقتراع في نحو 70 ألف مركز في 31 إقليما، حيث يحق لأكثر من 59 مليون إيراني التصويت.

ويخوض المنافسة 4 مرشحين، ثلاثة عن التيار المحافظ وهم، إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، ومحسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، النائب الأول السابق لرئيس البرلمان، والمرشح المعتدل عبد الناصر همتي، المحافظ السابق للبنك المركزي الإيراني.

وأشارت آخر استطلاعات الرأي التي نشرها مركز “إيسبا” الحكومي إلى أن 42% من الإيرانيين سيشاركون في الانتخابات، وأن المرشح إبراهيم رئيسي هو الأوفر حظا، حيث حصل على 63.7% ممن شاركوا في الاستطلاع، بينما تلاه بفارق كبير المرشح محسن رضائي بنسبة 8.9%، ثم عبد الناصر همتي بنسبة 4.2% ثم المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي بنسبة 3%.