الاتحاد الأوربي يرفع العقوبات المفروضة على خليفة الغويل

قرر الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، رفع اسم خليفة الغويل، رئيس وزراء ووزير دفاع في حكومة الانقاذ الوطني سابقا، من قائمة عقوباته الخاصة بليبيا.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات وهيئات ليبية بسبب قيامها بأعمال تساهم في تهديد وزعزعة الاستقرار والسلام والأمن وتعرقل عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وكانت بروكسل قد أضافت اسم الغويل على لائحة العقوبات عام 2016، بتهمة عرقلة الحل السياسي حيث مُنع من دخول أراضي دول الاتحاد و تم تجميد أصول أمواله.

وسيصبح القرار الجديد، أي رفع اسم الغويل من قائمة العقوبات، سارياً اعتباراً من 3 إبريل المقبل.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بالاستمرار بدعوة المجتمع الدولي وكل الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية للالتزام بالقرارات الأممية الخاصة بحل النزاع في هذا البلد، بحسب ما أفادت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.